



Bu yıl 76.'sı gerçekleşen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri, önceki akşam ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'taki The Beverly Hilton Oteli'nde gerçekleşen ödül törenine yıldız yağdı. Bugüne kadar birlikte görüntü vermekten kaçınan dünyaca ünlü Rus top model İrina Shayk ile sevgilisi ABD'li oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper, gecede bu kuralı bozdu.