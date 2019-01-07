Özel hayatında yüzü bir türlü gülmeyen İrem Derici, aşkı gökte ararken yerde buldu. Kendi gibi şarkıcı Genco Ecer'le Kasım 2018'de iki hafta aşk yaşayan Derici, bu kez gönlünü dansçısı Ataberk Özdene'ye kaptırdı.
Ünlü şarkıcı ile yıldızı 2013'te 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasında parlayan aşkı, önceki gün Nişantaşı'ndaki City's AVM'de objektife yakalandı. Çiçeği burnunda aşıkların mutlulukları ise yüzlerinden okunuyordu.
Ünlü şarkıcı ile yıldızı 2013'te 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasında parlayan aşkı, önceki gün Nişantaşı'ndaki City's AVM'de objektife yakalandı. Çiçeği burnunda aşıkların mutlulukları ise yüzlerinden okunuyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.