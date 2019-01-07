evleneceklerini ilk kezduyurduğuile kendi gibioyuncu nişanlısıdüğün davetiyesi ortayaçıktı. Ünlü çiftinsosyal medyadapaylaşıldı.sadeliğidikkat çekti.yıllık aşklarınınikah masasına taşımayahazırlanan çift,İkili,gerçekleşecekdüğünde bir ömürmutluluğa 'evet' diyecek.İddiaya göre de Atay'ıncebinden düğün içinçıkacak.