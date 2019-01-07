Şubat'ta evleneceklerini ilk kez TAKVİM'in duyurduğu Hazal Kaya ile kendi gibi oyuncu nişanlısı Ali Atay'ın düğün davetiyesi ortaya çıktı. Ünlü çiftin davetiyesi önceki gün yakınları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Mütevazı çiftin davetiyesinin sadeliği dikkat çekti.
Beş yıllık aşklarını nikah masasına taşımaya hazırlanan çift, 6 Şubat'ta dünyaevine girecek. İkili, Mecidiyeköy'deki Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşecek düğünde bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek. İddiaya göre de Atay'ın cebinden düğün için 300 bin lira çıkacak.
Beş yıllık aşklarını nikah masasına taşımaya hazırlanan çift, 6 Şubat'ta dünyaevine girecek. İkili, Mecidiyeköy'deki Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşecek düğünde bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek. İddiaya göre de Atay'ın cebinden düğün için 300 bin lira çıkacak.
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