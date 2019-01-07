Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'le ünlü işadamı Sadettin Saran'ın ayrılığı kısa sürdü. Yaklaşık 20 gün önce yollarını ayırdıkları iddia edilen ikiliden Jahovic, dün Saran'la el ele fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Sırp basınında Saran tarafından şiddet gördüğü iddia edilen şarkıcı, paylaşımıyla da dedikoduları çürüttü.
Temmuz 2018'den bu yana aşk yaşayan ikilinin yılbaşını ayrı ayrı kutlaması kafaları karıştırmıştı. Saran'ın ABD'den döner dönmez soluğu aşkının yanında alması ise ikilinin arasındaki krizin aşıldığını kanıtladı. Jahovic'in 'Şükür' notuyla paylaştığı barışma fotoğrafı da hayranlarını sevindirdi.
İlişkinin başından beri Saran'la paylaşım yapmaktan kaçınan Jahovic, barışma sonrası bu kuralını bozdu. Sırp şarkıcı, buzları erittiği aşkıyla el ele fotoğrafını paylaşıp altına İngilizce 'Şükür' diye yazdı.
Aşkı, Saran'ın evlilik baskısının bitirdiği iddia edilmişti.
Temmuz 2018'den bu yana aşk yaşayan ikilinin yılbaşını ayrı ayrı kutlaması kafaları karıştırmıştı. Saran'ın ABD'den döner dönmez soluğu aşkının yanında alması ise ikilinin arasındaki krizin aşıldığını kanıtladı. Jahovic'in 'Şükür' notuyla paylaştığı barışma fotoğrafı da hayranlarını sevindirdi.
İlişkinin başından beri Saran'la paylaşım yapmaktan kaçınan Jahovic, barışma sonrası bu kuralını bozdu. Sırp şarkıcı, buzları erittiği aşkıyla el ele fotoğrafını paylaşıp altına İngilizce 'Şükür' diye yazdı.
Aşkı, Saran'ın evlilik baskısının bitirdiği iddia edilmişti.
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