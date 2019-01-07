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  • 07.01.2019
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ekrana dönecek

Destan ekrana dönecek
Güzel oyuncu Ebru Destan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Yalnız başına geldiği 'de kısa bir alışveriş turuna çıkan Destan, "Çocuklar için bir şeyler almaya geldim. Şu sıralara dinleniyorum gelen projeleri, senaryoları okuyorum. Yeni sezonda ekranlara döneceğim" dedi.

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