Güzel oyuncu Ebru Destan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Yalnız başına geldiği AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıkan Destan, "Çocuklar için bir şeyler almaya geldim. Şu sıralara dinleniyorum gelen projeleri, senaryoları okuyorum. Yeni sezonda ekranlara döneceğim" dedi.
- Saklambaç
- 07.01.2019
- Gazete
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