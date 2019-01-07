HAKAN: Muhafız'da canlandırdığı Leyla karakteri ve başarılı performansıyla isminden söz ettiren Ayça Ayşin Turan, MAG Ocak sayısı için objektif karşısına geçti. IMDB Starmetre ve Moviemetre sonuçlarına göre tüm dünyada 11 milyon oyuncu arasında 42. olarak Türk oyuncuların yaptığı en iyi dereceyi yapan Turan, internet dizilerinin sektöre hız kattığını söyledi.
- Saklambaç
- 07.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.