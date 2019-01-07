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  • 07.01.2019
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dünya listesinde

Dünya listesinde bir Türk güzel
HAKAN: Muhafız'da canlandırdığı Leyla karakteri ve başarılı performansıyla isminden söz ettiren Ayça Ayşin Turan, MAG Ocak sayısı için objektif karşısına geçti. IMDB Starmetre ve Moviemetre sonuçlarına göre tüm dünyada 11 milyon oyuncu arasında 42. olarak Türk oyuncuların yaptığı en iyi dereceyi yapan Turan, internet dizilerinin sektöre hız kattığını söyledi.

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