Mars Group ile yapımcılar arasındaki tartışma üzerine sosyal medyadan Cem Yılmaz'a destek veren Şahan Gökbakar'a da karşılık gecikmedi. Önceki akşam sevgilisi Defne Samyeli ile Etiler Kebapçı'da akşam yemeği yiyen Yılmaz'a Şahan'ın kendisine uzattığı zeytin dalı soruldu.
Cem Yılmaz, "Şahan Bey'in açıklamaları için ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine "Kendisine teşekkür ediyorum" cevabını verdi.
Cem Yılmaz'la barış sinyalleri veren Şahan Gökbakar, dün de oğlunun kendisine taktığı 'Cesaret Madalyası' ile böyle poz verdi.
Doğan SAVAŞ
Cem Yılmaz, "Şahan Bey'in açıklamaları için ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine "Kendisine teşekkür ediyorum" cevabını verdi.
Cem Yılmaz'la barış sinyalleri veren Şahan Gökbakar, dün de oğlunun kendisine taktığı 'Cesaret Madalyası' ile böyle poz verdi.
Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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