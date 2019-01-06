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  • 06.01.2019
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ve arasında buzlar eridi!

Buzlar eridi
Mars Group ile yapımcılar arasındaki tartışma üzerine sosyal medyadan Cem Yılmaz'a destek veren Şahan Gökbakar'a da karşılık gecikmedi. Önceki akşam sevgilisi Defne Samyeli ile Etiler Kebapçı'da akşam yemeği yiyen Yılmaz'a Şahan'ın kendisine uzattığı zeytin dalı soruldu.

Cem Yılmaz, "Şahan Bey'in açıklamaları için ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine "Kendisine teşekkür ediyorum" cevabını verdi.



'la barış sinyalleri veren , dün de oğlunun kendisine taktığı 'Cesaret Madalyası' ile böyle poz verdi.

Doğan SAVAŞ

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