Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün yaptığı bu paylaşımıyla "Mavi boncuk" unvanını aldı. Masmavi gözlerini taktığı mavi küpeleriyle ön plana çıkaran Karahan, güzelliğiyle dikkat çekti. Mutlu aile yaşantısıyla da takdir toplayan Pelin Karahan'a "Maşallah" yorumları yağdı.
- Saklambaç
- 06.01.2019
- Gazete
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