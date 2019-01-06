Minik kaçamak

Eşi Fırat Parlak ve oğluyla Amerika'da tatilde olan Burcu Kara, önceki gün verdiği bu poza "Hayatımın en keyifli anlarından birini yaşıyorum" notu düştü. Minik oğlu Ali'nin uyumasını fırsat bilerek 30 derecelik Florida'nın keyfini çıkaran Kara, eşinin objektifine böyle poz verdi.