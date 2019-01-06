Jr. Kaya racon kesti

Kaya Çilingiroğlu, önceki gün kendisiyle aynı ismi taşıyan oğluyla vakit geçirdi. Baba-oğul, bir esnaf lokantasında ziyafet çekti. Bu anları fotoğrafla ölümsüzleştiren Kaya Çilingiroğlu, yorgun görününerken oğlu ise verdiği pozuyla "Junior Kaya, racon kesti" esprileri yaptırdı.
- Saklambaç
- 06.01.2019
- Gazete
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