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  • 06.01.2019
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Jr. Kaya racon kesti

Jr. Kaya racon kesti
Kaya Çilingiroğlu, önceki gün kendisiyle aynı ismi taşıyan oğluyla vakit geçirdi. Baba-oğul, bir esnaf lokantasında ziyafet çekti. Bu anları fotoğrafla ölümsüzleştiren , yorgun görününerken oğlu ise verdiği pozuyla "Junior Kaya, racon kesti" esprileri yaptırdı.

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