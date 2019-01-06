ilginçtavsiye...doğupbüyüyen başarılı işkadını,önceki gün memleketziyaretindeydi.yağdıran Demet Sabancı,mutlakadenemelerinitavsiye etti.yıl dadünyacasunulmasıkonusunda ön ayak olanDemet Sabancı, ekledi:Gastronomisi şu anda dünyada ilk 3'ün içinde... Lezzetlerimizin dünyaya iyi bir şekilde tanıtılması çok çok önemli."