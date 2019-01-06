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  • 06.01.2019
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'dan lahmacun arası önerisi

lı olan , doğup büyüdüğü kente gideceklere lahmacun arası denemelerini önerdi.

Lahmacun arası Adana
Demet Sabancı Çetindoğan'dan ilginç tavsiye... Adana'da doğup büyüyen başarılı işkadını, önceki gün memleket ziyaretindeydi. Şehrin lezzetlerine övgüler yağdıran Demet Sabancı, Adana'ya gideceklere mutlaka lahmacun arası Adana Kebap denemelerini tavsiye etti.

Geçtiğimiz yıl da Oscar Ödülleri Töreni'nde dünyaca ünlü yıldızlara Adana Kebap sunulması konusunda ön ayak olan Demet Sabancı, ekledi: "Türk Gastronomisi şu anda dünyada ilk 3'ün içinde... Lezzetlerimizin dünyaya iyi bir şekilde tanıtılması çok çok önemli."



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