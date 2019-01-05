Kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla geçtiğimiz Kasım'da eski aşkı Ahmet Kural'a dava açan Sıla'nın açıklamaları bitmiyor. Kural hakkında ithamlarda bulunan popçu, geçtiğimiz gün de "Her yerim mordu. Bileğimde iç kanama, dirseğimde iç kanama. Önümüzdeki günlerde ameliyat olmam gerekecek" diye konuştu.
Sıla, sözlerini şöyle sürdürdü: "Emsal dava olmasını istiyorum. Onun alacağı cezayla hiç ilgim yok. 'O perişan olsun, zindanlarda çürüsün!' hiçbir zaman çıkış noktam olmadı. Ama karşılıksız kalmasın ve bunu da yapmayın be kadınlara abi!" Popçunun bu açıklamasına ise "Sıla da kabak tadı verdi" şeklinde eleştiri yağdı.
Sıla, sözlerini şöyle sürdürdü: "Emsal dava olmasını istiyorum. Onun alacağı cezayla hiç ilgim yok. 'O perişan olsun, zindanlarda çürüsün!' hiçbir zaman çıkış noktam olmadı. Ama karşılıksız kalmasın ve bunu da yapmayın be kadınlara abi!" Popçunun bu açıklamasına ise "Sıla da kabak tadı verdi" şeklinde eleştiri yağdı.
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