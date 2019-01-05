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  • 05.01.2019
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’dan masallar! 'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla ameliyat olacak!

tarafından darp edildiğini öne sürerek oyuncudan şikayetçi olan ’dan yeni iddia! Olaydan 18 saat sonra hastaneden darp raporu alan popçu, şimdi de “Bileğimde ve dirseğimde iç kanama var. Ameliyat olmam gerek” dedi.

Sıla’dan masallar
Kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla geçtiğimiz Kasım'da eski aşkı Ahmet Kural'a açan Sıla'nın açıklamaları bitmiyor. Kural hakkında ithamlarda bulunan popçu, geçtiğimiz gün de "Her yerim mordu. Bileğimde iç kanama, dirseğimde iç kanama. Önümüzdeki günlerde ameliyat olmam gerekecek" diye konuştu.



Sıla, sözlerini şöyle sürdürdü: "Emsal dava olmasını istiyorum. Onun alacağı cezayla hiç ilgim yok. 'O perişan olsun, zindanlarda çürüsün!' hiçbir zaman çıkış noktam olmadı. Ama karşılıksız kalmasın ve bunu da yapmayın be kadınlara abi!" Popçunun bu açıklamasına ise "Sıla da kabak tadı verdi" şeklinde eleştiri yağdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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