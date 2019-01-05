Marjinal yaşam tarzıyla sürekli eleştirilen Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla sosyal medyada topa tutuldu. Subaşı, kızı Melisa ile tatilde olduğu Meksika Tulum'da bir restorana gitti. Şeyma Subaşı, arkadaşlarının sipariş ettiği bir tabak böceği 5 yaşındaki kızına "Bunu yiyebilirsin" diye uzattı. Melisa ise annesinin uzattığı böcekleri görünce çığlığı bastı.
- Saklambaç
- 05.01.2019
- Gazete
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