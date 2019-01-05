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  • 05.01.2019
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'dan eşek şakası!

Şeyma’dan eşek şakası
Marjinal yaşam tarzıyla sürekli eleştirilen Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla sosyal medyada topa tutuldu. Subaşı, kızı Melisa ile tatilde olduğu Meksika Tulum'da bir restorana gitti. , arkadaşlarının sipariş ettiği bir tabak böceği 5 yaşındaki kızına "Bunu yiyebilirsin" diye uzattı. Melisa ise annesinin uzattığı böcekleri görünce çığlığı bastı.

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