Pırıl Çetindoğan'a sahte hesap şoku!

Sosyeteye sahte hesap şoku… Demet Sabancı- Cengiz Çetindoğan'ın kızları Pırıl, önceki gün kötü bir sürprizle karşılaştı. 28 yaşındaki genç kız, önceki gün fotoğraflarının arkadaş bulma sitesi 'Tinder'da izinsiz kullanıldığını fark etti.
Çetindoğan, kendi fotoğraflarıyla 'Sanem' adında hesap açan kişiyi Instagram'da ifşa etti. Pınar Sabancı da dün adının internetteki bir alışveriş sitesinde kullanıldığından haberdar oldu. Sabancı, adını kullanarak kendisinin ve çocuklarının kıyafetlerini satışa çıkarmış gibi gösteren sahtekara dava açacağını dile getirdi.
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