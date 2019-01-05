Pırıl Çetindoğan'a sahte hesap şoku!

sahte hesap şoku…kızlarıönceki gün kötü bir sürprizle karşılaştı.genç kız, önceki gün fotoğraflarınınfark etti.Çetindoğan, kendi fotoğraflarıylaInstagram'da ifşa etti.da dün adının internetteki bir alışveriş sitesinde kullanıldığından haberdar oldu. Sabancı, adını kullanarak kendisinin ve çocuklarının kıyafetlerini satışa çıkarmış gibi gösterendile getirdi.