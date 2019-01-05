Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 05.01.2019
  • Gazete

Nurgül Yeşilçay'dan romantik yanıt

Hayatının aşkı
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam yapımcı Necati Kocabay ile Nişantaşı'nda gezintideydi. Nisan 2018'den beri Kocabay ile birlikte olan Yeşilçay, 2018'in nasıl geçtiği sorulunca şu romantik yanıtı verdi: "Bu yıldan hiçbir şey anlamadım. Ama hayatımın aşkını buldum, çok mutluyum."

Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriNurgül Yeşilçay'dan romantik yanıt
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri