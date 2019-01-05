Nurgül Yeşilçay'dan romantik yanıt

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam yapımcı Necati Kocabay ile Nişantaşı'nda gezintideydi. Nisan 2018'den beri Kocabay ile birlikte olan Yeşilçay, 2018'in nasıl geçtiği sorulunca şu romantik yanıtı verdi: "Bu yıldan hiçbir şey anlamadım. Ama hayatımın aşkını buldum, çok mutluyum."
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
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