Hazar Ergüçlü: Ailem, Onur'u çok seviyor

Hazar Ergüçlü, Kıbrıs'taki ailesiyle tanıştırdığı kendinden 19 yaş büyük aşkı Onur Ünlü ile önceki gün yurda döndü. Oyuncu, 46 yaşındaki yönetmenle havalimanında görüntülendi.



Ailesinin aşkına onay verdiğini söyleyen Ergüçlü, "Ailem, Onur'u çok seviyor" dedi. Ünlü oyuncu, evlilik soruları ile ilgili ise sessiz kaldı.



DOĞAN SAVAŞ