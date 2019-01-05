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  • 05.01.2019
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'dan Kızılderili pozu

Kızılderili Hazal
Önümüzdeki ay kendi gibi oyuncu nişanlısı 'la nikah masasına oturacak olan , önceki günkü bir moda çekiminde kılıktan kılığa girdi. Güzel oyuncu, ilginç saç aksesuarlarıyla poz verdi. Başına tüylü bir taç takan 28 yaşındaki oyuncuyu takipçileri Kızılderili'ye benzetti.

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