Önümüzdeki ay kendi gibi oyuncu nişanlısı Ali Atay'la nikah masasına oturacak olan Hazal Kaya, önceki günkü bir moda çekiminde kılıktan kılığa girdi. Güzel oyuncu, ilginç saç aksesuarlarıyla poz verdi. Başına tüylü bir taç takan 28 yaşındaki oyuncuyu takipçileri Kızılderili'ye benzetti.
- Saklambaç
- 05.01.2019
- Gazete
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