yine olay oldu.Korel, yeni sitiliyle merhumsanatçıkarakterine benzetilmişti. Busınır aşan espri karşısındacanı sıkılan oyuncu, dün iseseviyeli espriler karşısındaanlayışlı olduğunu gösterdi.ekibiyle fotoğrafını paylaştı.oyuncunun birtakipçisibenzetti. Güzel oyuncu, bukez sinirlenmek yerine güldügeçti. Korel dediyen takipçiyediye karşılıkverdi. Bu yorum ise herkesikahkahalara boğdu.