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  • 04.01.2019
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Şükrü Özyıldız'ı 'e benzettiler

Güldüren benzetme
, kısacık saçlarıyla yine olay oldu. Korel, yeni sitiliyle merhum sanatçı Kemal Sunal'ın canlandırdığı 'Şabaniye' karakterine benzetilmişti. Bu sınır aşan espri karşısında canı sıkılan oyuncu, dün ise seviyeli espriler karşısında anlayışlı olduğunu gösterdi. Enis Arıkan, Alice Müzikali ekibiyle fotoğrafını paylaştı.



Sempatik oyuncunun bir takipçisi fotoğraftaki Şükrü Özyıldız'ı Bergüzar Korel'e benzetti. Güzel oyuncu, bu kez sinirlenmek yerine güldü geçti. Korel de "Şükrü Bey'i Bergüzar Korel sandım" diyen takipçiye "Yemin ederim aynısını yazacaktım. Valla ben de" diye karşılık verdi. Bu yorum ise herkesi kahkahalara boğdu.




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