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  • 04.01.2019
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'den havalı final

Havalı final
Yeni yılı Afrika'da kutlayan Özge Özpirinçci ile kendi gibi oyuncu aşkı Burak Yamantürk, tatilin son günü helikopter turuna çıktı. Cape Town'u havadan seyreden ikiliden Yamantürk, ilk kez helikoptere bindiği için tedirgindi. İkili, bu ilginç deneyimi de 'da paylaştı.




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