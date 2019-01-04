Önce Nusret sonra hüplet

Birbirinden ünlü isimleri ağırlayan restorant işletmecisi Nusret Gökçe, önceki gece Fransız futbolcu Franck Ribery'e et pişirdi. Altın kaplamalı ete hayran kalan ünlü futbolcu yemekten sonra Türk çayı içti.
Çıkışta da Nusret'e sarılıp teşekkür etti. Yeniden geleceğini söyledi...
Çıkışta da Nusret'e sarılıp teşekkür etti. Yeniden geleceğini söyledi...
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