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  • 04.01.2019
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’a tepeden bakış

New York’a tepeden bakış
İşadamı eşi Selim Sarı ile ABD'de yaşayan Didem Uzel, 3 milyon dolarlık evinde keyif çatıyor. Eski manken, önceki gün de New York'taki evinden kuşbakışı Manhattan'ı izledi.



Uzel, geçen yıl eşinin aldığı lüks rezidansın salonuna da dürbün yerleştirdi. Didem Hanım, dürbünle de manzarasını seyre daldı.

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