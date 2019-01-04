New York’a tepeden bakış

İşadamı eşi Selim Sarı ile ABD'de yaşayan Didem Uzel, 3 milyon dolarlık evinde keyif çatıyor. Eski manken, önceki gün de New York'taki evinden kuşbakışı Manhattan'ı izledi.
Uzel, geçen yıl eşinin aldığı lüks rezidansın salonuna da dürbün yerleştirdi. Didem Hanım, dürbünle de New York manzarasını seyre daldı.
Uzel, geçen yıl eşinin aldığı lüks rezidansın salonuna da dürbün yerleştirdi. Didem Hanım, dürbünle de New York manzarasını seyre daldı.
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