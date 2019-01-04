2019'u Göcek'te birlikte karşılayan Aslı Enver ile Murat Boz, önceki akşam İstanbul'a döndü. Geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelerek 'Aşka devam' diyen ikili, havalimanında haber sitesi snobmagazin.com tarafından görüntülendi.





Soruları yanıtsız bırakan ünlü çift, hızla araçlarıyla uzaklaştı. Ünlü popçunun valizleri güzel oyuncuya taşıtmayarak centilmenlik yapması da gözden kaçmadı.