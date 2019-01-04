'Kim'e ne!

Beş yıl önce Kanye West ile evlenen ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian'ın, taşıyıcı anne yöntemiyle dördüncü bebeğini kucağına alacağı iddia edildi. Kim'in fiziğini korumak için taşıyıcı anne seçtiği söylendi. Eleştirilere yanıt veren Kardashian ise şişman ve her şeyden şikayet eden halini görmeyeceğini belirtti. Ayrıca 38 yaşındaki yıldızın doktorları, estetik operasyonlar nedeniyle Kim'in tekrar hamile kalmasının riskli olduğunu belirtmişti...
- Saklambaç
- 04.01.2019
- Gazete
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