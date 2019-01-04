2019'un sürpriz ikilisi İvana Sert ile motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli'den aşk şovu… Telli, iki hafta önce Can Çelebi'den ayrılan Sert'le aşk yaşamaya başlamıştı.
Ünlü tasarımcı, önceki gün de ikoncan ile pozunu "Ruh eşim" notuyla paylaştı. Sert de kalp emojileriyle aşkına karşılık verdi.
Ünlü tasarımcı, önceki gün de ikoncan ile pozunu "Ruh eşim" notuyla paylaştı. Sert de kalp emojileriyle aşkına karşılık verdi.
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