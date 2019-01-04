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  • 04.01.2019
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ve 'den aşk şovu!

Ruh eşleri!
2019'un sürpriz ikilisi ile motosiklet tasarımcısı 'den aşk şovu… Telli, iki hafta önce Can Çelebi'den ayrılan Sert'le aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü tasarımcı, önceki gün de ikoncan ile pozunu "Ruh eşim" notuyla paylaştı. Sert de kalp emojileriyle aşkına karşılık verdi.

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