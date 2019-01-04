Geçtiğimiz yaz yaşadıkları kısa ayrılığın ardından aşkta 'ikinci perde' diyen şarkıcı İdo Tatlıses ile güzel model Yasemin Şefkatli'den sürpriz proje… Bir yıllık aşkları Haziran 2018'de sekteye uğrayan ikili, dört aylık aranın ardından ilişkilerine ikinci şansı vermişti.





MARKA ADI DOĞUM YILLARI

Barışma sonrası aşklarına kaldıkları yerden devam eden ünlü çift, özel hayattaki birlikteliklerini iş dünyasına da taşıdı. İkili, geçtiğimiz ay '1992 Store' adında internet üzerinden satış yapan bir moda markasını hayata geçirdi. Tatlıses ile Şefkatli'nin markanın adı için doğum tarihleri olan 1992 yılından esinlenmeleri ise dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, her konuda arkasında olduğu aşkıyla kurduğu moda markasının tanıtım fotoğraflarında da yer aldı. İdo Tatlıses, spor kıyafetleri satışa sunan markanın tasarımlarıyla geçtiğimiz günlerde objektif karşısına geçti. 26 yaşındaki şarkıcı, modellik konusunda da aşkından destek aldı. İkilinin moda sektörüne atılmasına Tatlıses'in annesi Derya Tuna'dan da destek geldi.



