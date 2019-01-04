Bundan üç sene önce 4 yıllık evliliklerini bitiren Hande Subaşı ile Can Tursan, arkadaş kalmayı başarmıştı. Hatta şimdilerde oyunculuktan sahnelere transfer olan Subaşı, eski eşini menajeri dahi yaptı. "Can'ı bundan sonra sık sık yanımda göreceksiniz" diyen Hande Subaşı, geçtiğimiz gün Can Tursan'ın da olduğu arkadaş grubuyla tatile çıktı. Güzel oyuncu ve şarkıcı, Akyaka'daki tatili sırasında eski eşi ve dostlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.
SEVGİLİSİYLE TANIŞTIRDI
Hande Subaşı, aynı zamanda menajerliğini üstlenen eski eşiyle Aydın isimli yeni sevgilisini de tanıştırdı. Magazin dünyasındaki birçok ünlü çift, evliliklerini bitirdikten sonra kanlı bıçaklı olurken Subaşı ile Can Tursan'ın arkadaşlıklarını medenice devam ettirmesi, herkesin takdirini de topladı.
Subaşı ve Tursan, aralarında Sarp Levendoğlu'nun da olduğu arkadaş grubuyla tatilden bu kareyi paylaştı.
SEVGİLİSİYLE TANIŞTIRDI
Hande Subaşı, aynı zamanda menajerliğini üstlenen eski eşiyle Aydın isimli yeni sevgilisini de tanıştırdı. Magazin dünyasındaki birçok ünlü çift, evliliklerini bitirdikten sonra kanlı bıçaklı olurken Subaşı ile Can Tursan'ın arkadaşlıklarını medenice devam ettirmesi, herkesin takdirini de topladı.
Subaşı ve Tursan, aralarında Sarp Levendoğlu'nun da olduğu arkadaş grubuyla tatilden bu kareyi paylaştı.
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