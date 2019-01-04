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  • 04.01.2019
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'nın eski eşi ile olan dostluğu tam gaz sürüyor! Hande Subaşı eski eşi ile tatile gidiyor

’nın eski eşi ’la dostluğu tam gaz sürüyor. Subaşı, aynı zamanda menajeri olan Tursan’la geçtiğimiz gün de Akyaka’da tatile gitti.

'Can'dan dostluk!
Bundan üç sene önce 4 yıllık evliliklerini bitiren Hande Subaşı ile Can Tursan, arkadaş kalmayı başarmıştı. Hatta şimdilerde oyunculuktan sahnelere transfer olan Subaşı, eski eşini menajeri dahi yaptı. "Can'ı bundan sonra sık sık yanımda göreceksiniz" diyen , geçtiğimiz gün 'ın da olduğu arkadaş grubuyla tatile çıktı. Güzel oyuncu ve şarkıcı, Akyaka'daki tatili sırasında eski eşi ve dostlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.

SEVGİLİSİYLE TANIŞTIRDI
Hande Subaşı, aynı zamanda menajerliğini üstlenen eski eşiyle Aydın isimli yeni sevgilisini de tanıştırdı. Magazin dünyasındaki birçok ünlü çift, evliliklerini bitirdikten sonra kanlı bıçaklı olurken Subaşı ile Can Tursan'ın arkadaşlıklarını medenice devam ettirmesi, herkesin takdirini de topladı.



Subaşı ve Tursan, aralarında 'nun da olduğu arkadaş grubuyla tatilden bu kareyi paylaştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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