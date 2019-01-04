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  • 04.01.2019
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Eğlencenin zirvesi!

Eğlencenin zirvesi!
Türkiye'nin ilk kış elektronik müzik festivali Uludağ Music Festival, 13-17 Ocak tarihlerinde dünyanın en iyi sanatçılarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Gezi Makinesi, BUGECE.co ve Unitravel organizasyonu ile gerçekleşecek festival, 4 gece 5 gün boyunca 5 farklı sahnede, Uludağ'ın büyüleyici atmosferini karlar üzerinde dev bir performans sahnesine dönüştürecek.

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