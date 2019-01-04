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Dogs of dizisinde dikkat çeken detayı!

Netflix’in Alman yapımı dizisi Dogs of ’in ilk bölümünde Türk kökenli Alman bir futbolcu katledildi. Ölen kişinin lara maruz kalan ’e benzemesi tepki çekti!


Netflix'in Alman yapımı dizisi Dogs of Berlin, büyük yankı uyandırdı... Berlin'de yaşayan Alman, Türk, Lübnanlı ve Hırvat karakterlerin yer aldığı dizide, gurbetçi vatandaşlarımıza yönelik ırkçı sahneler yer aldı. Büyük tartışmalara neden olan dizi, Berlin- Marzahn takımları arasında oynanacak maçın bir gece öncesinde Türk kökenli Alman futbol yıldızının öldürülmesiyle başladı. Orkan Erdem isimli oyuncunun cinayetini araştıran Alman polisi Kurt Grimmer'in eski bir Neonazi olması da dikkatlerden kaçmadı.

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OSMANLI. OSMANLI.

pislik nazi kalıntıları ,bide utanmadan medeniyetten ,insan haklarından bahsederler .domuz sürüleri..

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cevapla 04.01.2019 08:26
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