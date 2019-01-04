Netflix'in Alman yapımı dizisi Dogs of Berlin, büyük yankı uyandırdı... Berlin'de yaşayan Alman, Türk, Lübnanlı ve Hırvat karakterlerin yer aldığı dizide, gurbetçi vatandaşlarımıza yönelik ırkçı sahneler yer aldı. Büyük tartışmalara neden olan dizi, Berlin- Marzahn takımları arasında oynanacak maçın bir gece öncesinde Türk kökenli Alman futbol yıldızının öldürülmesiyle başladı. Orkan Erdem isimli oyuncunun cinayetini araştıran Alman polisi Kurt Grimmer'in eski bir Neonazi olması da dikkatlerden kaçmadı.
kalan karakter 1000
pislik nazi kalıntıları ,bide utanmadan medeniyetten ,insan haklarından bahsederler .domuz sürüleri..
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.