

Netflix'in Alman yapımı dizisi Dogs of Berlin, büyük yankı uyandırdı... Berlin'de yaşayan Alman, Türk, Lübnanlı ve Hırvat karakterlerin yer aldığı dizide, gurbetçi vatandaşlarımıza yönelik ırkçı sahneler yer aldı. Büyük tartışmalara neden olan dizi, Berlin- Marzahn takımları arasında oynanacak maçın bir gece öncesinde Türk kökenli Alman futbol yıldızının öldürülmesiyle başladı. Orkan Erdem isimli oyuncunun cinayetini araştıran Alman polisi Kurt Grimmer'in eski bir Neonazi olması da dikkatlerden kaçmadı.