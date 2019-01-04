İtalya'nın Roma takımında forma giyen Cengiz Ünder, önceki akşam arkadaşları ile birlikte Etiler Kiliza restoranda hasret giderdi. Sezon arasını ülkesinde geçiren yıldız futbolcu, çıkışta kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Genç yetenek, ünlü film ve edebiyat kahramanı Harry Potter'a benzetildi.