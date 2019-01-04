Çocuklarına düşkünlüğüyle bilinen Kaya Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar'dan olan kızı Zehra ile pozunu önceki gün Instagram'da paylaştı.



Ünlü spor yorumcusunun ilk göz ağrısı olan kızıyla karesi binlerce beğeni aldı. İkilinin bu karesi ise 'baba sevgi' yorumu yaptırdı.