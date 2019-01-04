Her daim bakımlı gördüğümüz sosyetenin iki ismine, sosyal medyada "Evde de topuklu ayakkabılar ile mi dolaşıyorsunuz?" diye soruldu. Arzu Hanım, "Tabii ki hayır. Özel günler dışında benim de salaş olduğum zamanlar çok" yanıtı verdi.
Demet Sabancı'nın kızı Pırıl Çetindoğan Sabancı'nın yanıtı ise güldürdü: "Evde Aşk-ı Memnu dizisi çekmediğimiz için tabii ki topuklu ayakkabılar ile dolaşmıyoruz."
DOĞAL SOSYETE
Şimdilerde aile şirketinde çalışan 24 yaşındaki Pırıl, Londra'da okurken bir otelde resepsiyonistlik yaptığını söyledi. Genç sosyetik, yüzünü ise babaannesinin tavsiyesine uyup doğal sabunlarla yıkadığını açıkladı.
'ADAM OLSUN'
Pırıl Çetindoğan, "Aileniz kadar zengin olmayan biriyle evlenir misiniz?" sorusuna da; "Önceliğim, karşımdakinin 'adam' olması" dedi.
Demet Sabancı'nın kızı Pırıl Çetindoğan Sabancı'nın yanıtı ise güldürdü: "Evde Aşk-ı Memnu dizisi çekmediğimiz için tabii ki topuklu ayakkabılar ile dolaşmıyoruz."
DOĞAL SOSYETE
Şimdilerde aile şirketinde çalışan 24 yaşındaki Pırıl, Londra'da okurken bir otelde resepsiyonistlik yaptığını söyledi. Genç sosyetik, yüzünü ise babaannesinin tavsiyesine uyup doğal sabunlarla yıkadığını açıkladı.
'ADAM OLSUN'
Pırıl Çetindoğan, "Aileniz kadar zengin olmayan biriyle evlenir misiniz?" sorusuna da; "Önceliğim, karşımdakinin 'adam' olması" dedi.
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