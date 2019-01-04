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  • 04.01.2019
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ve 'dan cevabı!

ve yeğeni ’a ‘Evde de larla mı dolaşıyorsunuz?’ diye soruldu. , ‘Bizim de salaş olduğumuz anlar var’ derken genç sosyetik ise şöyle dedi: ‘Evde çekmiyoruz tabii ki!’

Biz de SAlaşız
Her daim bakımlı gördüğümüz sosyetenin iki ismine, sosyal medyada "Evde de topuklu ayakkabılar ile mi dolaşıyorsunuz?" diye soruldu. , "Tabii ki hayır. Özel günler dışında benim de salaş olduğum zamanlar çok" yanıtı verdi.

Demet Sabancı'nın kızı Pırıl Çetindoğan Sabancı'nın yanıtı ise güldürdü: "Evde Aşk-ı Memnu dizisi çekmediğimiz için tabii ki topuklu ayakkabılar ile dolaşmıyoruz."

​DOĞAL SOSYETE
Şimdilerde aile şirketinde çalışan 24 yaşındaki Pırıl, 'da okurken bir otelde resepsiyonistlik yaptığını söyledi. Genç sosyetik, yüzünü ise babaannesinin tavsiyesine uyup doğal sabunlarla yıkadığını açıkladı.



'ADAM OLSUN'
, "Aileniz kadar zengin olmayan biriyle evlenir misiniz?" sorusuna da; "Önceliğim, karşımdakinin 'adam' olması" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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