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  • 03.01.2019
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'dan ın ilk paylaşımı geldi

Sıla nefes aldı

Geçtiğimiz yıl, aşkı Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia ederek davacı olan Sıla, ın ilk paylaşımını verdi. Yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta konser veren ünlü popçu 'da yaptığı paylaşıma şu notu düştü: "Astık iplere her şeylerimizi mis gibi... Sakız gibiyiz, sakız. Derin bir nefes, derin bir oh!"


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