Geçtiğimiz yıl, aşkı Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia ederek davacı olan Sıla, yeni yılın ilk paylaşımını verdi. Yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta konser veren ünlü popçu Instagram'da yaptığı paylaşıma şu notu düştü: "Astık iplere her şeylerimizi mis gibi... Sakız gibiyiz, sakız. Derin bir nefes, derin bir oh!"



