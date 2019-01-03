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  • 03.01.2019
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'in görüntüsü da olay oldu!

Ne çektin be Gülşen!
Yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta konser veren 'in görüntüsü, dün sosyal medyaya damga vurdu. 42 yaşındaki popçunun estetik olduğu iddiaları konuşulurken gerçek ise sonradan anlaşıldı.



Gülşen, elmacık kemikleri daha belirgin görünsün diye poz verirken yanağını sıkarak içeri çekti. Son dönemde birçok yerli ve yabancı ünlü güzel de bu şekilde poz veriyor.

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