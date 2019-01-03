Yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta konser veren Gülşen'in görüntüsü, dün sosyal medyaya damga vurdu. 42 yaşındaki popçunun estetik olduğu iddiaları konuşulurken gerçek ise sonradan anlaşıldı.
Gülşen, elmacık kemikleri daha belirgin görünsün diye poz verirken yanağını sıkarak içeri çekti. Son dönemde birçok yerli ve yabancı ünlü güzel de bu şekilde poz veriyor.
Gülşen, elmacık kemikleri daha belirgin görünsün diye poz verirken yanağını sıkarak içeri çekti. Son dönemde birçok yerli ve yabancı ünlü güzel de bu şekilde poz veriyor.
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