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  • 03.01.2019
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'den öpücüklü mesaj

Öpücüklü mesaj

Oğluna 6 aylık hamile olan 'in eşi 'le keyifli bekleyişi sürüyor. Ünlü oyuncu, önceki gün de takipçilerine böyle öpücük gönderip herkese mutlu yıllar diledi.

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