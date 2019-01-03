Oğluna 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit'le keyifli bekleyişi sürüyor. Ünlü oyuncu, önceki gün de takipçilerine böyle öpücük gönderip herkese mutlu yıllar diledi.
Oğluna 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit'le keyifli bekleyişi sürüyor. Ünlü oyuncu, önceki gün de takipçilerine böyle öpücük gönderip herkese mutlu yıllar diledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.