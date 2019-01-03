Kendi gibi oyuncu Sarp Levendoğlu ile 2 yıldır birlikte olan Derya Şensoy, aşkına ömür biçti. Şensoy, yılbaşı akşamı aşkıyla çektiği selfie'yi "2019'um, 2029, 2039, 2049, 2059. Mutlu yıllar" notuyla paylaştı. Levendoğlu'yla geçtiğimiz aylarda kısa süreli ayrılık yaşayan Şensoy, bu hareketiyle de "Aşkım gelip geçici değil" mesajı verdi.

