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  • 03.01.2019
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aşkına ömür biçti!

S ONSUZ TEMENNI

Kendi gibi oyuncu ile 2 yıldır birlikte olan , aşkına ömür biçti. Şensoy, yılbaşı akşamı aşkıyla çektiği selfie'yi "2019'um, 2029, 2039, 2049, 2059. Mutlu yıllar" notuyla paylaştı. Levendoğlu'yla geçtiğimiz aylarda kısa süreli ayrılık yaşayan Şensoy, bu hareketiyle de "Aşkım gelip geçici değil" mesajı verdi.

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