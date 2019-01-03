Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya iltifat yağmuru

2017'de Roma'da evlenen Caner Erkin ile Şükran Ovalı, dün yıldönümlerini kutladı. Mutlulukları 3 aylık kızları Mihran Ela ile katlanan ikiliden Erkin, sosyal medyada "Seninle geçen her saniye değerli" diyerek eşine övgü yağdırdı. Ovalı da eşine "Bir ömür aşkla yaşayalım" diye karşılık verdi.
- Saklambaç
- 03.01.2019
- Gazete
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