Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya iltifat yağmuru

2017'de Roma'da evlenen Caner Erkin ile Şükran Ovalı, dün yıldönümlerini kutladı. Mutlulukları 3 aylık kızları Mihran Ela ile katlanan ikiliden Erkin, sosyal medyada "Seninle geçen her saniye değerli" diyerek eşine övgü yağdırdı. Ovalı da eşine "Bir ömür aşkla yaşayalım" diye karşılık verdi.

