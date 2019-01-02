Oğulları Efehan için sabırsızlanan Tolgahan Sayışman ile 5 aylık hamile eşi Almeda Abazi, bebek heyecanını takipçileriyle paylaştı. İkili, önceki gün doktor kontrolündeydi.
Minik oğullarını ultrasonda gören ikili, sevince boğuldu. Sayışman, bu duygusal anı "2019'u iple çekiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin" notuyla Instagram'da paylaştı.
Minik oğullarını ultrasonda gören ikili, sevince boğuldu. Sayışman, bu duygusal anı "2019'u iple çekiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin" notuyla Instagram'da paylaştı.
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