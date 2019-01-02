Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.01.2019
  • Gazete

ve minik oğullarını ultrasonda gördü

Efehan göründü
Oğulları Efehan için sabırsızlanan Tolgahan Sayışman ile 5 aylık hamile eşi Almeda Abazi, bebek heyecanını takipçileriyle paylaştı. İkili, önceki gün doktor kontrolündeydi.

Minik oğullarını ultrasonda gören ikili, sevince boğuldu. Sayışman, bu duygusal anı "2019'u iple çekiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin" notuyla 'da paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriTolgahan Sayışman ve Almeda Abazi minik oğullarını ultrasonda gördü
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri