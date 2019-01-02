Sosyetik rallici Can Çelebi ile 3 yıllık ilişkisini evlilik baskısından bunaldığı iddiasıyla iki hafta önce bitiren İvana Sert, yeni yıla aşkla girdi. Ünlü ikoncan, eski eşi işadamı Yurdal Sert'ten olan oğlu Ateş'le yılbaşı tatili için Dubai'ye gitmişti. Ünlü tasarımcı, yılbaşı akşamı yaptığı paylaşımla da ayrılık acısını kısa sürede atlattığını gözler önüne serdi. Sert, dünyaca ünlü motosiklet markası TT Custom Choppers'in sahibi Tarhan Telli ile aşk pozunu kalp emojisiyle Instagram'da paylaşıp yeni ilişkisini ilan etti.
- Saklambaç
- 02.01.2019
- Gazete
İvana Sert gönlünü Tarhan Telli'ye kaptırdı! İvana Sert yeni yıla yeni aşkıyla girdi
Can Çelebi ile aşkı 15 gün önce biten İvan Sert’in ayrılık acısı kısa sürdü. İkoncan, gönlünü geçtiğimiz aylarda eşinden boşanan motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli’ye kaptırdı. İkoncan, yeni yıla da aşkıyla Dubai’de girdi.
Sosyetik rallici Can Çelebi ile 3 yıllık ilişkisini evlilik baskısından bunaldığı iddiasıyla iki hafta önce bitiren İvana Sert, yeni yıla aşkla girdi. Ünlü ikoncan, eski eşi işadamı Yurdal Sert'ten olan oğlu Ateş'le yılbaşı tatili için Dubai'ye gitmişti. Ünlü tasarımcı, yılbaşı akşamı yaptığı paylaşımla da ayrılık acısını kısa sürede atlattığını gözler önüne serdi. Sert, dünyaca ünlü motosiklet markası TT Custom Choppers'in sahibi Tarhan Telli ile aşk pozunu kalp emojisiyle Instagram'da paylaşıp yeni ilişkisini ilan etti.
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