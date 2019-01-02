Geçtiğimiz yıla kaçamaklarıyla damga vuran Hakan Sabancı, yeni yılda da kural bozmadı. Erkek arkadaşlarıyla İspanya'ya giden işadamı, Veeanne adlı bir modelle yakınlaştı.
Geçtiğimiz yıla kaçamaklarıyla damga vuran Hakan Sabancı, yeni yılda da kural bozmadı. Erkek arkadaşlarıyla İspanya'ya giden işadamı, Veeanne adlı bir modelle yakınlaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.