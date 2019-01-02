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  • 02.01.2019
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2019'a girerken de boş durmadı!

Pek çok güzelle yaptığı çapkınlık turunda yakayı ele veren , 2019’a girerken de boş durmadı. Sosyetik işadamı, tatilinde adlı yabancı bir modelle yakınlaştı...

Geçtiğimiz yıla kaçamaklarıyla damga vuran Hakan Sabancı, yeni yılda da kural bozmadı. Erkek arkadaşlarıyla İspanya'ya giden işadamı, Veeanne adlı bir modelle yakınlaştı.

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