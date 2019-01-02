Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.01.2019
  • Gazete

, ve yılbaşında tombala geleneğine uydu



ATV'nin başarılı ismi Esra Erol, eşi ve iki çocuğuyla evindeydi. Erol, önce geleneklere uyup tombala oynadı; sonra da tam gece yarısında Eyüp Sultan'a gidip dua etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriEsra Erol, Hande Acar ve Aslı Şen yılbaşında tombala geleneğine uydu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri