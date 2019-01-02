ATV'nin başarılı ismi Esra Erol, eşi ve iki çocuğuyla evindeydi. Erol, önce geleneklere uyup tombala oynadı; sonra da tam gece yarısında Eyüp Sultan'a gidip dua etti.
- Saklambaç
- 02.01.2019
- Gazete
Esra Erol, Hande Acar ve Aslı Şen yılbaşında tombala geleneğine uydu
ATV'nin başarılı ismi Esra Erol, eşi ve iki çocuğuyla evindeydi. Erol, önce geleneklere uyup tombala oynadı; sonra da tam gece yarısında Eyüp Sultan'a gidip dua etti.
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