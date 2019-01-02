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  • 02.01.2019
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ile 2019'u 'ta karşıladı

Tele-tebrik

'nun eski eşi ile , 2019'u 'de karşıladı. Sürpriz İkili, 2018'i ortak dostlarıyla 'ta uğurladı.



Üç çocuk annesi Yosmaoğlu, 'deki kızlarını da unutmadı. Ece Hanım, ABD'den 8 bin kilometre uzaklıktaki büyük kızı Arya ile görüntülü konuşarak da evlatlarıyla hasret giderdi.

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