Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu ile Serdar Bilgili, 2019'u ABD'de karşıladı. Sürpriz İkili, 2018'i ortak dostlarıyla New York'ta uğurladı.





Üç çocuk annesi Yosmaoğlu, Türkiye'deki kızlarını da unutmadı. Ece Hanım, ABD'den 8 bin kilometre uzaklıktaki büyük kızı Arya ile görüntülü konuşarak da evlatlarıyla hasret giderdi.