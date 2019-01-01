Sosyetik işadamı İzzet Özilhan'ın zarif eşi Yasemin Hanım, geçtiğimiz yaz 5 ve 6 yaşındaki kızlarına uyum sağlamak için paten yapmaya başlamıştı. Sporu hayatının merkezine yerleştiren iki çocuk annesi, önceki gün fitness salonunda şov yaptı. Ağırlık çalışıp, kilometrelerce koşan ve akrobatik hareketler sergileyen Özilhan, bu anların fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.