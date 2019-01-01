Romantik kutlama

Amerika'nın yoğurt kralı Hamdi Ulukaya da Fransız eşi Louise ile birlikte yeni yıla Karayipler'de girdi. Küçük oğullarını bakıcılarına bırakan ikili, adadaki bir partide doyasıya eğlendi. Mutlu çift, bu romantik pozlarını da sosyal medyaya yükledi.
Amerika'nın yoğurt kralı Hamdi Ulukaya da Fransız eşi Louise ile birlikte yeni yıla Karayipler'de girdi. Küçük oğullarını bakıcılarına bırakan ikili, adadaki bir partide doyasıya eğlendi. Mutlu çift, bu romantik pozlarını da sosyal medyaya yükledi.
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