Milyon dolarlık gitar

İşadamı Cihan Kamer, yeni yılı ailesiyle damadı Ahmet Uras'ın Dubai'deki mekanı The Galliad Dubai'de kutladı. Ünlü işadamı, yılbaşı partisi için de yurt dışından özel olarak Guiness rekorlar kitabına giren pırlantalarla süslü 1 milyon dolarlık gitarı getirtti. Atasay Mücevherat'ın sahibi, parti öncesinde de servet değerindeki gitarla poz verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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