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  • 01.01.2019
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Milyon dolarlık gitar

Milyon dolarlık gitar
İşadamı , yeni yılı ailesiyle damadı Ahmet Uras'ın Dubai'deki mekanı The Galliad Dubai'de kutladı. Ünlü işadamı, yılbaşı partisi için de yurt dışından özel olarak Guiness rekorlar kitabına giren pırlantalarla süslü 1 milyon dolarlık gitarı getirtti. Atasay Mücevherat'ın sahibi, parti öncesinde de servet değerindeki gitarla poz verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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