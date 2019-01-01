İngiliz Kraliyet ailesinin iki gelini olarak tüm dünyada tanınan Kate Middleton ve Meghan Markle aralarındaki çekişmeyle de sık sık haber oldu. Özellikle ABD'li gelin Meghan'ın eltisinden uzak kalmak için taşınma kararı alması ve iki kadının bir araya gelmemesi kavganın boyutunu ortaya sermişti. Çatlak sesler yükselince duruma Kraliçe 2. Elizabeth el koydu. İki gelinini azarlayan Kraliçe, televizyondan canlı olarak yeni yıl konuşması yaparken Meghan ve Kate'in Buckingham'da kelime oyunu Scrabble oynamasını istedi. İki elti ise dizlerini kırarak beraber oyun oynadı.
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