Hande Erçel, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini bir kez daha ortaya koydu. Aylardır hastanede yatan annesi Aylin Erçel'in başından ayrılmayan güzel oyuncu, "Bu süreçte bin yıl büyüdüm" dedi. 24 yaşındaki Erçel, şimdi de annesinin iyileşmesi için donör olacak. "Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorundan biri akraba dışı vericilerinin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olması" diyen güzel oyuncu, bu farkındalığı artırmak için da çalışacağını açıkladı.
- Saklambaç
- 01.01.2019
- Gazete
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