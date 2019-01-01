yüzü gibi kalbinin de güzelliğini bir kez daha ortaya koydu. Aylardır hastanede yatanbaşından ayrılmayan güzel oyuncu,dedi. 24 yaşındaki Erçel, şimdi deolacak. "Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorundan biri akraba dışı vericilerinin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olması" diyen güzel oyuncu, bu farkındalığı artırmak için da çalışacağını açıkladı.