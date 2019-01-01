Haliç’e yıldız yağacak

Halkbank sponsorluğunda gerçekleşecek 'Halkın Yıldızları' konserleri başlıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde 15 gün sürecek müzik şöleninde ünlü sanatçılar, hayranlarıyla buluşacak.
Yıldız şöleni 18 Ocak'ta Edis konseriyle başlayıp 1 Şubat'taki Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Show ile sona erecek. 19 Ocak'ta da Hande Yener, sahnedeki yerini alacak.
Yıldız şöleni 18 Ocak'ta Edis konseriyle başlayıp 1 Şubat'taki Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Show ile sona erecek. 19 Ocak'ta da Hande Yener, sahnedeki yerini alacak.
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