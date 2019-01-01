Filistin asıllı dünyaca ünlü top model kardeşler, yeni yılı dostları ve aileleriyle birlikte Amerika'da kutladı. Çalkantılı bir aşk hayatı yaşayan ve yakın bir tarihte şarkıcı Zayn Malik ile yeniden barışan Gigi Hadid, yeni yıldan birkaç saat önce Instagram profiline nazar boncuğu bıraktı...







HER ODADA GEZDİ

Gigi'nin kardeşi Bella Hadid de buna benzer bir yöntem uyguladı. Seksi model, kardeşi gibi nazardan korunmak için evinin her köşesini ada çayıyla tütsüledi. Bu anları da sosyal medya hesabına yükleyen Hadid, "Bu sene nazarlar bizden uzak olsun" der gibiydi...



