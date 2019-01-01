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  • 01.01.2019
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profiline nazar boncuğu taktı

Moda dünyasının göz bebekleri olan asıllı Hadid kardeşler, geleneklerinden kopmadı. Olumsuzluklardan korunmak isteyen Gigi, profiline nazar boncuğu taktı. Bella ise tütsü yaktı.

Aman nazar değmesin

Filistin asıllı dünyaca ünlü top model kardeşler, ı dostları ve aileleriyle birlikte Amerika'da kutladı. Çalkantılı bir aşk hayatı yaşayan ve yakın bir tarihte şarkıcı Zayn Malik ile yeniden barışan Gigi Hadid, yeni yıldan birkaç saat önce Instagram profiline nazar boncuğu bıraktı...



HER ODADA GEZDİ
Gigi'nin kardeşi Bella Hadid de buna benzer bir yöntem uyguladı. Seksi model, kardeşi gibi nazardan korunmak için evinin her köşesini ada çayıyla tütsüledi. Bu anları da sosyal medya hesabına yükleyen Hadid, "Bu sene nazarlar bizden uzak olsun" der gibiydi...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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