Sık sık sosyal medyada lüks yaşantısını gözler önüne seren Esin Moralıoğlu, geçtiğimiz günkü paylaşımıyla olay oldu. 2006'da evlendiği İshak Cerit'le boşanıp yeniden nikah masasına oturan Moralıoğlu, yaşadığı lüks hayatıyla dikkat çekiyor. Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Moralıoğlu, parmaklarındaki pırlantalarla süslü zümrüt yüzükler ve kolyeyle Instagram'da hava attı. Eski manken, takılarıyla ağızları açıkta bıraktı.
BİR DAİRE PARASI...
Mücevherlerinin görünmesi için ellerini yüzüne götüren Moralıoğlu'nun takılarının fiyatı ise dudak uçuklattı. Eski mankenin kolyesi 30 bin sterlin (230 bin lira), baget kesim yüzüğü ise 18 bin sterlin yani 120 bin lira. Moralıoğlu'nun diğer yüzüğü ise 15 bin sterlin (yaklaşık 100 bin lira) değerinde. Toplam 450 bin liralık pozuyla olay olan Moralıoğlu, "Lüks bir dairenin ücretini üzerinde taşıyor" dedirtti.
Moralıoğlu, eşi İshak Cerit ile yılın büyük kısmını Miami'deki evinde geçiriyor. Eski manken, lüks yaşamını da sosyal medyada sık sık paylaşıyor.
BİR DAİRE PARASI...
Mücevherlerinin görünmesi için ellerini yüzüne götüren Moralıoğlu'nun takılarının fiyatı ise dudak uçuklattı. Eski mankenin kolyesi 30 bin sterlin (230 bin lira), baget kesim yüzüğü ise 18 bin sterlin yani 120 bin lira. Moralıoğlu'nun diğer yüzüğü ise 15 bin sterlin (yaklaşık 100 bin lira) değerinde. Toplam 450 bin liralık pozuyla olay olan Moralıoğlu, "Lüks bir dairenin ücretini üzerinde taşıyor" dedirtti.
Moralıoğlu, eşi İshak Cerit ile yılın büyük kısmını Miami'deki evinde geçiriyor. Eski manken, lüks yaşamını da sosyal medyada sık sık paylaşıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.