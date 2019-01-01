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  • 01.01.2019
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sevgisi sınır tanımadı

sevgisi sınırları aştı. Rol aldığı dizilerle dünyanın dört bir yanında hayran kitlesi kazanan oyuncu, yeni kitabını imzalamak için ’ta ’ya gideceğini açıkladı. Latinler, oyuncunun gelişini partiyle kutladı.

Sınırsız sevgi
Yıllar önce atv'de rol aldığı 'Kara Para Aşk' dizisiyle ünü sınırları aşan Engin Akyürek'e lı hayranlarından sevgi seli… Yakışıklı oyuncu, Ekim 2018'de çıkardığı 21 öyküden oluşan 'Sessizlik' kitabının için dünya turuna çıkacağını açıkladı. Akyürek, ilk durağının ise Porto Riko olacağını belirtti.



İSTANBUL'A DA GELDİLER
12 Ocak'ta ünlü oyuncunun ülkelerine geleceğini duyan Latin Amerikalılar, bu haberle çılgına döndü. Akyürek fanları kutlamalara başladı. hayranları, geçtiğimiz gün oyuncu için parti verdi. Oyuncunun karton maketi önünde pasta kesen Akyürek'in lu sevenleri, bu anları sosyal medyada paylaştı. Akyürek'in her yaştan seveni, 37 yaşındaki oyuncuyu sabırsızlıkla beklediklerini de söyledi. Akyürek'i ve Latin Amerika ülkelerinden gelen hayranları geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlediği imza gününde de yalnız bırakmamıştı.



Oyuncunun Türkçe basılan kitabını Porto Rikolu sevenleri elinden düşürmüyor
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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